Bad Bunny imita a Quico en inesperado homenaje a "El Chavo del 8"

El cantante Bad Bunny regresó este sábado a "Saturday Night Live" para debutar como anfitrión del programa.

En este contexto, el puertorriqueño participó de varios sketch, incluido una sorpresiva y extraña versión "gringa" de "El Chavo del 8" en el que interpretó a Quico.

Con una escenografía similar a la original, la escena -que buscaba homenajear a la serie de Roberto Gómez Bolaños-, inició con el artista acompañado de Marcello Hernández como El Chavo, Sarah Sherman como La Chilindrina, y Andrew Dismuke como Don Ramón.

Además, aparecieron Jon Hamm como el profesor Jirafales, Chloe Fineman como Doña Florinda y Kenan Thompson como el Sr. Barriga, que fue rebautizado como "Mr. Stomach".

La aparición de Bad Bunny en el programa llega justo después de que fuera confirmado para actuar en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

"Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl y sé que la gente alrededor del mundo que ama mi música también está feliz", expresó en inglés durante su monólogo. Porteriormente, añadió en español: "Especialmente todos los latinos alrededor del mundo, y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que mi logro, es el logro de todos, demostrando que nuestra huella y contribución en este país nunca pueden ser eliminadas o borradas".