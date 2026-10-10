Britney Spears estrena canción inédita para celebrar los 25 años de su álbum "Britney"

Britney Spears lanzó "She'll Never Be Me", una canción inédita que fue grabada originalmente para su tercer álbum de estudio, "Britney", publicado en 2001, y que ahora forma parte de la celebración de sus 25 años.

El tema será uno de los cinco incluidos en la reedición de lujo del disco, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 6 de noviembre, según informó la revista People. El material también sumará "Am I a Sinner,When I Say So,My Big Secret" y una grabación de estudio de "Right Now (Taste The Victory)", canción vinculada a un comercial de Pepsi de 2002.

La artista compuso "She'll Never Be Me" junto a Bradley Daymond, Alex Greggs y su entonces pareja, Justin Timberlake. La producción estuvo a cargo de Riprock 'n' Alex G.

Lanzado en 2001, "Britney" mostró una faceta más madura y atrevida de la cantante, quien ya se había consolidado como una estrella mundial con sus dos primeros discos, "...Baby One More Time" (1999) y "Oops!... I Did It Again" (2000).

Entre sus canciones más reconocidas figuran "I'm a Slave 4 U,Overprotected" y "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman". El primer sencillo también quedó marcado por la presentación de Spears en los MTV Video Music Awards de 2001, cuando bailó con una pitón sobre los hombros.

Este lanzamiento es el primer tema inédito que la artista publica desde "Mind Your Business", su colaboración con will.i.am. lanzada en 2023. Antes, en 2022, había colaborado con Elton John en "Hold Me Closer". Su último álbum de estudio, "Glory", se publicó en 2016.

En distintas publicaciones en redes sociales, Spears ha manifestado que no tiene planes de regresar a la industria musical y ha vinculado su alejamiento con los años que pasó bajo la tutela legal de su padre.