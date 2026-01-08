Bruno Mars anuncia "The Romantic", su primer disco solista en 10 años

El cantante Bruno Mars anunció el lanzamiento de "The Romantic", su primer disco solista en una década, para el próximo mes de febrero.

El álbum será el sucesor del exitoso "24K Magic" de 2016, el cual incluía hits como el tema homónimo, "Chunky,That's What I Like" o "Versace on the floor".

Desde entonces Mars se ha dedicado a editar material colaborativo, con temas junto a Ed Sheeran, Cardi B y Lady Gaga, además de su proyecto Silk Sonic junto Anderson Paak.

El primer sencillo de "The Romantic" se lanzaráeste viernes 9 de enero, mientras que el lanzamiento del disco está proyectado para el 27 de febrero.