BTS ya está en Chile y fans llaman a proteger la privacidad del grupo

Tras su exitoso paso por Perú, el popular grupo BTS ya se encuentra en territorio chileno para preparar los tres shows que tendrán en el Estadio Nacional esta semana.

Durante la tarde noche de este domingo y a través de sus redes sociales el cantante J-Hope publicó una fotografía de un atardecer en Santiago asegurando que "ya estamos aquí, Chile".

En tanto Jimin también publicó una foto de la Cordillera de los Andes, confirmando su presencia en el país.

BTS se presentará en el Estadio Nacional este 14, 16 y 17 de octubre.

La exigencia del ARMY

Al igual que en otros países, el grupo de fans de BTS -autodenominado ARMY- hizo un llamado a respetar la privacidad y el descanso de los cantantes surcoreanos.

En redes sociales se han viralizado mensajes que piden no acercarse al hotel donde se hospedan con el fin de que los músicos tengan un descanso apropiado. Además llamaron a los medios de comunicación a hacer "un periodismo responsable" y a resguardar la seguridad de los miembros del grupo.

Entre las insólitas peticiones de los fans también destaca el llamado a no acampar en las afueras del Estadio Nacional para esperar los conciertos.