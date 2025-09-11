Cancelan show de Jere Klein en La Pampilla tras allanamiento a su casa

Este jueves, la Municipalidad de Coquimbo anunció la cancelación del esperado show de Jere Klein en La Pampilla 2025.

De acuerdo a las autoridades comunales, la decisión se adoptó luego de que el domicilio del cantante en Chicureo fuera allanado por el OS7 de Carabineros, en el marco de un operativo antidrogas.

Si bien, el exponente del género urbano no se encontraba en el lugar, personal policial encontró una prensa con restos de clorhidrato de cocaína en la vivienda.

Asimismo, se informó que el intérprete de "Ando" se encontraría en calidad de imputado por un presunto vínculo con una organización criminal, aunque no tiene orden de arresto.

Jere Klein no estará en La Pampilla

A través de un comunicado, la Municipalidad de Coquimbo informó "que se cancela la presentación del artista Jere Klein en la Pampilla 2025".

"La institución adopta esta decisión en resguardo de la realización de este importante evento y ante la incertidumbre de la situación que afecta al artista, que enfrenta una investigación policial, según han señalado algunos medios de comunicación", explicaon.

Bajo esta línea, indicaron que "la gestión municipal se promueve el arte y la cultura, en sus diferentes manifestaciones artísticas, incluyendo la música urbana donde diversos exponentes se han presentado en la fiesta más grande de Chile con gran éxito, por lo que es lamentable tener que adoptar esta decisión ante eventualidades externas que pueden afectar la realización del evento".