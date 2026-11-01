Chao Halloween: Mariah Carey dio el vamos a la Navidad con su clásico “¡It’s time!”

Mariah Carey cumplió con su tradición anual y, apenas terminó Halloween, dio inicio oficial a la temporada navideña con su ya clásico video "It's time".

La cantante estadounidense publicó el registro en sus redes sociales justo a la medianoche del 1 de noviembre, acompañado de la frase "IT'S TIME!!!!", y con él volvió a sonar por primera vez en el año "All I Want for Christmas Is You".

Una versión punk de Mariah

Esta vez, la artista sorprendió con un inicio muy distinto al habitual. El video comienza con el texto "Nueva York, 31 de octubre" y una cuenta regresiva que marca las 23:58 horas, mientras la cámara entra a un bar donde se desarrolla un show punk.

Ahí aparece Carey sobre el escenario, con un maquillaje colorido y estética rockera, interpretando "Hermit", canción de Chick, la banda de rock alternativo que creó a mediados de los 90 junto a su amiga Clarissa Dane.

Tras lanzarse al público desde el escenario, la pantalla se funde a negro justo cuando el reloj marca la medianoche. Luego, la intérprete reaparece con su clásico look navideño y, desde lo alto de un gigantesco árbol de Navidad, lanza su característico "It's time" en registro de silbido para dar paso a su éxito de 1994.

La "descongelación" de cada año

El video se ha transformado en una tradición esperada por sus seguidores, quienes cada 1 de noviembre realizan bromas en redes sociales con que la cantante "fue descongelada" para Navidad.

La propia artista se hizo cargo del meme en 2023, cuando protagonizó un video en el que salía de un enorme bloque de hielo.

"All I Want for Christmas Is You" fue lanzada en 1994 como parte de su primer álbum navideño, "Merry Christmas", y cada año regresa a los rankings de Billboard durante las fiestas.