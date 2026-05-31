Concierto de "La La Land" perdió a su pianista y el salvador salió desde la audiencia

Un concierto con la música de "La La Land" en Sídney, Australia, tuvo que ser interrumpido al enfermarse uno de sus músicos, obligando a buscar un reemplazo dentro de la misma audiencia.

El show "La La Land in Concert", que encabeza el director del premiado musical, el ganador del Oscar Justin Hurwitz, tuvo su noche inaugural este sábado en el Darling Harbour Theatre, con el espectáculo viéndose interrumpido por un largo intermedio debido a que uno de los músicos se encontraba muy enfermo como para continuar.

Fue ahí donde Hurwitz tomó la insólita decisión de pedir ayuda entre los asistentes, preguntando si había algún pianista "excepcional" dentro del público que pudiera reemplazar al músico enfermo.

Sterling Nasa, un estudiante universitario de 21 años, se convirtió en el salvador de la velada, subiéndose al escenario entre los aplausos de la audiencia y sorprendiendo a todos, incluyendo a Hurwitz, con su talento e improvisación pese a que era la primera vez que tocaba una celesta.

Incluso, improvisó un solo en la canción "Start a Fire", que interpreta John Legend en el musical, pues, al no creerse capaz de tocarlo a la primera, sintió que era lo que el personaje de Ryan Gosling hubiera hecho, según las declaraciones que entregó a The Sydney Morning Herald.