Cuerpo de Liam Payne volverá al Reino Unido esta semana

El cuerpo del fallecido cantante Liam Payne volverá en las próximas horas a su natal Reino Unido, donde recibirá los ritos funerarios correspondientes.

A casi tres semana de su fatal accidente en Buenos Aires el cuerpo de Payne no ha podido salir del país trasandino debido a las pruebas toxicológicas y al peritaje realizado para esclarecer las causas de su deceso.

Según informa The Sun, el ex One Direction será transportado en las próximas 36 horas a Inglaterra para llevar a cabo su funeral en la catedral de St. Paul en la ciudad de Wolverhampton.

De acuerdo a las investigaciones Payne falleció tras caer de un balcón en un estado de total o semi inconsciencia.