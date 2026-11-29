Un inesperado cruce musical se vivió en Buenos Aires luego de que Damon Albarn, líder de Gorillaz y Blur, apareciera como invitado sorpresa durante una presentación de Damas Gratis.

El encuentro ocurrió durante la madrugada del domingo en el ciclo Cumbia Konex, en la Ciudad Cultural Konex, apenas horas después de que el músico británico cerrara la primera jornada del festival Primavera Sound Buenos Aires con Gorillaz.

En medio del espectáculo, el vocalista y tecladista de la agrupación argentina, Pablo Lescano, detuvo brevemente la interpretación para darle la bienvenida al invitado internacional ante la ovación del público.

"Vamos a decirle welcome to Argentina, Damas Gratis en vivo tocando para Damon de Gorillaz. Bienvenido", expresó Lescano antes de retomar el ritmo junto al británico, quien se integró activamente a la banda sobre el escenario tocando su característica melódica, instrumento habitual en sus presentaciones con Gorillaz.