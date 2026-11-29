El Gobierno ingresará en las próximas semanas un paquete de más de una decena de medidas legislativas destinadas a dinamizar el mercado del trabajo y modernizar las condiciones de contratación en el país.

La iniciativa surge en medio de un complejo panorama laboral que contabiliza más de un millón de personas desocupadas, atribuido desde el Ejecutivo a la recesión técnica y al déficit en la capacidad productiva para generar puestos de trabajo suficientes.

Durante su intervención en el programa "Estado Nacional" de TVN este domingo, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, confirmó que ingresarán, "entre la próxima semana o la subsiguiente a más tardar, un paquete de unas 10 o más medidas que tienen que ver con medidas proempleo y proadaptabilidad laboral".

El titular de la cartera, Tomás Rau, descartó que la propuesta contemple modificaciones al sistema de indemnización por años de servicio. (FOTO: ATON)

En esta línea, explicó que habrá "cosas como ampliación del contrato de aprendizaje, el contrato a prueba y temas también de polifuncionalidad".

"El mercado laboral ha cambiado, la tecnología, la automatización están haciendo que ciertas ocupaciones de repente queden obsoletas y sean sustituidas por, ya sea, algoritmos, cierta inteligencia artificial. Entonces, hay un paquete de medidas que hemos estado trabajando y ya tenemos un articulado", puntualizó el secretario de Estado.

Sin cambios a la indemnización por años de servicio

El titular del Trabajo descartó que el conjunto de reformas incluya modificaciones al actual sistema de indemnización por años de servicio.

Asimismo, Rau subrayó que las normativas laborales requieren ir acompañadas de dinamismo macroeconómico, advirtiendo que no resulta viable generar empleos únicamente por vía de decretos.

Rau afirmó que "no es posible generar empleos por decreto" y proyectó un crecimiento económico cercano al 3% para revertir los índices. (FOTO: ATON)

Bajo esa premisa, desde el Ejecutivo apuntan a que la reactivación del crecimiento económico será el factor determinante para disminuir la desocupación, con una proyección de expansión cercana al 3% durante el próximo año.

ChileMujeres advierte falta de capacidad para absorber a 100 mil trabajadoras

La tasa de desempleo en las mujeres alcanzó un 10,7% en el país, superando los dos dígitos y consolidando una brecha estructural en el acceso de la población femenina al empleo formal.

Frente a estas cifras, la presidenta ejecutiva de la Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann, expuso que "la razón de estos niveles de desempleo en las mujeres es porque en el último año más de 100 mil han ingresado a la fuerza laboral".

La desocupación femenina superó la barrera de los dos dígitos al ubicarse en un complejo 10,7% a nivel nacional. (FOTO: ATON)

"¿Qué significa esto? Significa que están buscando un trabajo sin encontrarlo. No vemos en el último año una destrucción del empleo femenino, pero no están generándose las condiciones para que esas mujeres que ingresaron puedan buscar trabajo. Esperamos que el proyecto de sala cuna aprobado sea un estímulo para que las organizaciones, las empresas de todo tamaño, comiencen a contratar mujeres", señaló Jünemann.

Tanto desde la sociedad civil como desde el Ejecutivo se ha destacado también la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal como una reforma impostergable para destrabar la incorporación laboral femenina.