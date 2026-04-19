"Derrocado por la CIA en 1973": The Strokes incluye imagen de Salvador Allende en Coachella 2026

La banda The Strokes sorprendió al lanzar un potente mensaje político sobre el escenario de Coachella 2026.

En el segundo fin de semana del festival, el grupo -uno de los números más esperados del evento- presentó clásicos como "Hard to Explain,What Ever Happened?" y "Reptilia".

Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue al final del show, cuando proyectaron imágenes de líderes mundiales vinculados a episodios históricos donde se acusa intervención de parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Entre las fotografías, que aparecieron mientras los neoyorquinos interpretaba "Oblivius", apareció el expresidente chileno Salvador Allende, junto la leyenda: "Derrocado en 1973 por la CIA".

En la instancia, el quinteto también incluyó a panameño Omar Torrijos, el guatemalteco Jacobo Árbenz y al ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera.

Asimismo, Casablancas aprovechó de abordar los conflictos en la franja de Gaza e Irán, haciendo referencia al criticado show de Justin Bieber, en el que reprodujo sus propias canciones desde YouTube.

"Estaba tentado de salir esta noche con una laptop y mostrarles a ustedes algunos de esos videos de LEGO de Irán. ¿Ustedes los vieron? Más hechos que las noticias locales. Pero los bajaron. YouTube o el Gobierno o lo que sea. Tierra de los libres, ¿verdad?", dijo el vocalista.