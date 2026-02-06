Domhnall Gleeson y Cillian Murphy se unen a Taylor Swift en "Opalite": ¿Por qué no está en YouTube?

Este viernes, Taylor Swift estrenó el vídeo musical de "Opalite", segundo single de su álbum "The Life of a Showgirl".

En el clip, ambientado en los años 90, se puede ver a la cantante en el papel de una solitaria mujer, cuyo mejor amigo es una roca, mientras ve el anuncio en televisión -narrado por Cillian Murphy- de un "spray mágico" que promete mejorar cualquier tipo de relación.

Por su parte, Domhnall Gleeson interpreta a un hombre que tiene un cactus por novia que, harto de terminar herido cada vez que se acerca a la planta, decide probar el producto al mismo tiempo que Swift, quien aparece mágicamente en su casa. Posteriormente, el par se convierte en peculiar pareja.

Además, el cantante Lewis Capaldi, las actrices Jodie Turner-Smith y Greta Lee, y el presentador británico Graham Norton también participan del vídeo.

Sobre la idea del vídeo musical, la artista explicó que todo nació durante su visita a "The Graham Norton Show" el pasado octubre, donde todas las figuras que aparecen en la pieza audiovisual estuvieron presentes.

"Cuando todos estábamos hablando durante la transmisión, Domhnall bromeó sobre querer estar en uno de mis vídeos musicales. ¡Él es irlandés! ¡Estaba bromeando! Excepto que en ese momento de la entrevista, tuve instantáneamente una idea", contó en Instagram, señalando que una semana más tarde propuso la idea, que fue bien recepcionada por el grupo.

¿Por qué "Opalite" no está en YouTube?

Otra particularidad del vídeo musical, es que la catorce veces ganadora del Grammy decidió aprovechar los nuevos cambios en la elaboración de sus listas de éxitos y lanzarlo primero en Apple Music y Spotify Premium.

En este contexto, la revista señaló que tendría más en cuenta los datos de escuchas y visualizaciones de las plataformas de pago frente a la financiadas con publicidad, como YouTube.

Por ello, YouTube decidió dejar de suministrar sus datos musicales a Billboard y reclama "que cada reproducción se contabilice de manera justa y equitativa, ya sea con suscripción o con publicidad, porque cada fan importa y cada reproducción debería contar".

De todas formas, el clip estará disponible en la plataforma de Google el próximo domingo.