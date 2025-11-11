Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Dua Lipa cantará un tema de Mon Laferte durante su paso por Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La británica actuará este martes 11 y miércoles 12 en el Estadio Nacional.

La cantante Dua Lipa puso fin a una de las interrogantes más grandes en su nuevo paso por Chile y confirmó una de las canciones nacionales que interpretará en sus shows en Santiago.

Durante su actual gira "Radical Optimism", la británica ha realizado reversiones de cada una de las ciudades y países que ha visitado, llegando incluso a invitar al escenario a artistas como Lenny Kravitz, Jamiroquai, Kevin Parker, Charli XCX, Lionel Richie y Billie Joe Armstrong, entre otros.

Según un video publicado en la cuenta @swiftieuch en X, este martes Dua Lipa realizó su prueba de sonido en el Estadio Nacional y allí interpretó "Tu falta de querer", la canción que llevó al estrellato a Mon Laferte en 2015.

Este será uno de los dos temas chilenos que Dua Lipa interprete durante sus presentaciones en el país este martes 11 y miércoles 12 de noviembre.

