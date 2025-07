Exhibición oficial de Jungkook de BTS llega a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Este lunes, BTS confirmó que "GOLDEN: The Moments", una exhibición inmersiva de Jungkook -el más joven del grupo- llegará a Chile.

A través de redes sociales, el perfil oficial de los ídolos del K-pop anunció que el evento se realizará en el Centro X (Mall Plaza Los Dominicos) e iniciará el 28 de agosto, extendiéndose hasta el 28 de septiembre.

La exposición busca capturar la trayectoria del artista, desde su debut a temprana edad con el exitoso septeto hasta su más reciente álbum en solitario, titulado "Golden".

En tanto, la exhibición -que ya pasó por Estados Unidos y Corea del Sur- incluye fotografías inéditas del cantante, así como atuendos, accesorios, vídeos, entre otros.

Las entradas, cuyos precios y sistema de venta será anunciado próximamente, comenzará este miércoles 30 de agosto al mediodía.

[NOTICE] Jung Kook ‘GOLDEN : The Moments’ in CHILE Exhibition Ticketing Information



📆 August 28 - September 28, 2025

📍 Centro X, Mall Plaza Los Dominicos, Av. Padre Hurtado Sur 875, Las Condes, Santiago

🎫 Ticket Open: July 30, 12PM (CLT)

*Further details on ticket… pic.twitter.com/IPFxnev26O