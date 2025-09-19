Filtran canción de D4vd donde menciona a "Celeste", la joven hallada muerta en su auto

La investigación por la muerte de Celeste Rivas, adolescente de 15 años encontrada sin vida en el Tesla del cantante estadounidense D4vd, sumó un nuevo capítulo luego de la filtración de una canción inédita del artista.

De acuerdo a TMZ, en el tema, filtrado originalmente en 2023, el artista menciona reiteradamente el nombre de la víctima: "Oh, Celeste / La chica con mi nombre tatuado en el pecho / Huelo su aroma en mi ropa como cigarrillos / Oigo su voz cada vez que respiro / Estoy obsesionado", generando así especulaciones sobre la supuesta relación que este mantenía con la menor.

Y en otro verso dice: "Oh, Celeste / Temo que solo me ames cuando esté desnudo / Pero te ves tan condenadamente hermosa con ese vestido / Extrañarte tanto me deprime / Pero divago, porque".

Otra coincidencia que ha llamado la atención es que la menor tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra "Shhh...", exactamente igual que el que el cantautor luce en una de sus manos. Además, la madre de la joven, aseguró que la niña tenía un novio llamado David, aunque desconoce si se trataba de la voz de "Here With Me".

Registran la casa de D4vd

En paralelo, detectives registraron el domicilio donde el intérprete se hospedaba en Hollywood Hills, confirmado que se incautaron dispositivos electrónicos y documentos que podrían aportar a la investigación.

En tanto, la familia de Rivas, devastada por la tragedia, inició una campaña en GoFundMe para costear los gastos del funeral.

"Nuestra Celeste fue arrebatada de nuestras vidas de una forma que nunca imaginamos. Estamos destrozados y pedimos ayuda para darle la despedida que se merece", escribieron en un mensaje, indicando que el funeral está programado para el 5 de octubre en Los Ángeles, California.

Mientras la investigación sigue su curso, la policía mantiene abiertas todas las líneas de indagación, incluyendo un posible vínculo sentimental entre Celeste y el cantante. Por ahora, D4vd no ha emitido declaraciones públicas.