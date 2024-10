Fue por la revancha y triunfó: el paso de Liam Payne por "The X Factor"

Este miércoles, medios argentinos reportaron la muerte del cantante Liam Payne, quien perdió la vida tras caer del tercer piso de un hotel de Buenos Aires bajo los efectos de las drogas.

El británico de 31 años, que se encontraba hace unas semanas en el país trasandino, alcanzó la fama como miembro de One Direction luego de audicionar en "The X Factor", aunque su participación del 2010 no fue su debut en el programa.

La fallida audición de Liam Payne

Con solo 14 años, el oriundo de Wolverhampton se presentó ante Simon Cowell, Louis Walsh y Cheryl Tweedy- quien casi una década más tarde se convertiría en la madre de su único hijo-, convenciendo al exigente jurado con una versión acapella de "Fly Me to The Moon".

Sin embargo, tras avanzar en las primeras etapas, los jueces decidieron enviar al joven a casa en la instancia previa a las presentaciones en vivo, argumentando que no estaba listo para asumir el desafío.

La revancha

Dos años después de su primera vez en televisión, el artista regresó al programa. "Vengo a demostrarle a Simon que tengo lo que se necesita y significaría mucho obtener un sí de su parte", comentó antes de subir al escenario.

Tras cantar "Cry Me a River", Payne logró impresionar a los presentes en el estudio, recibiendo una ovación de pie de parte de Cowell.

"Le dije: 'Ve a casa y vuelve en dos años, serás una persona completamente distinta'. Tenía razón", comentó el creador del programa en dicha ocasión, otorgándole el preciado visto bueno junto al resto del jurado.