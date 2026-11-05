Francisca Valenzuela será presentadora en los Latin Grammy 2026

Francisca Valenzuela fue confirmada como una de las artistas que tendrá a cargo la presentación de una categoría en los Latin Grammy 2026.

La ceremonia se realizará el próximo jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, y la cantante nacional participará en "La Premiere", instancia previa a la transmisión televisada en la que se entregan la mayoría de los galardones.

Su participación tendrá un doble significado, ya que la intérprete también competirá en la categoría Mejor Canción Alternativa por "Bugambilia", tema incluido en su álbum "MALDITA" (2026).

En dicha categoría se enfrentará a Mon Laferte, nominada por "1:30", además de Jorge Drexler por "Ante la duda, baila", Dante Spinetta por "El Reset" y Bruses por "Querida Amalia".

La Premiere comenzará a las 15:00 horas del Este de Estados Unidos y será transmitida en directo a través de las plataformas digitales de la Academia Latina de la Grabación.

En tanto, la ceremonia principal se realizará en el MGM Grand Garden Arena y será transmitida por Univision a partir de las 20:00 horas del Este de Estados Unidos.