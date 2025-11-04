Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Grammy Latino

Latin Grammy 2026: Bad Bunny, Karol G y más presentaciones confirmadas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa.cl

La Academia Latina de la Grabación anunció a los nuevos artistas que se presentarán en la próxima edición del evento, que reunirá a grandes figuras de la música en Las Vegas.

La Academia Latina de la Grabación confirmó que Bad Bunny, Karol G y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se suman a los Latin Grammy 2026.

El artista puertorriqueño encabeza las nominaciones con 12 menciones, seguido de los argentinos con 10, consolidándose como algunos de los favoritos de la noche.

A ellos se unirán figuras de gran trayectoria como Marco Antonio Solís, Jesús Ortiz Paz (de Fuerza Régida) y la banda Chuwi, ampliando la diversidad de géneros en la gala.

Entre los nombres ya confirmados destacan Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Christian Nodal, Nathy Peluso, Gloria Estefan, Aitana y Los Tigres del Norte, además del legendario Raphael, quien será homenajeado como Persona del Año.

La 26ª edición de los Latin Grammy se realizará el 13 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será transmitida en vivo por TelevisaUnivision.

