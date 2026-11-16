Mon Laferte es nominada al Grammy 2027 con su disco "Femme Fatale"

La cantante Mon Laferte hizo nuevamente historia gracias a su nominación a los premios Grammy 2027 por su disco "Femme Fatale".

En concreto la chilena competirá en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino junto a artistas como Karol G, Carín León, Rawayana y Elena Rose.

Esta es la cuarta nominación a un Grammy para Mon Laferte. Anteriormente optó a Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino (en 2024 y 2022) y a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana.

Con esta nominación Mon Laferte iguala el récord del pianista Claudio Arrau con un total de cuatro postulaciones cada uno. El único artista chileno que ha ganado un Grammy es el grupo La Ley.

Los Grammy 2027 se entregarán el próximo 7 de febrero.