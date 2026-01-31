Premios Grammy 2026: cuándo es y dónde ver

La Academia de la Grabación realizará la edición 2026 de los Premios Grammy, con el rapero californiano Kendrick Lamar como el artista con más nominaciones.

La ceremonia premiará lo mejor de la música del último año, con otros nombres con altas probabilidades de llevarse varias estatuillas, como Lady Gaga, Cirkut, Jack Antonoff y Bad Bunny.

¿Cuándo son los Grammys?

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se realizará este domingo 1 de febrero, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

¿Dónde ver los Premios Grammy?

La completa cobertura de TNT y HBO Max comenzará a las 21:00 horas con un pre-show especial de una hora, conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora, que dará inicio a las 21:00 horas.

La ceremonia en vivo comenzará a las 22:00 horas. Además, una vez finalizada la gala, el evento estará disponible en HBO Max por dos semanas.