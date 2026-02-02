Premios Grammy 2026: todos los ganadores

La noche del domingo se entregaron los Premios Grammy 2026, con Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny como grandes ganadores.

Marcada por mensajes contra Donald Trump y su política con ICE (como el discurso de Bad Bunny), la ceremonia reconoció lo mejor de la música de la última temporada.

Billie Eilish consiguió imponerse en Canción del Año por "Wildflower", mientras Álbum del Año fue para Bad Bunny por su aclamado trabajo "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Ganadores Grammy 2026

Álbum del año

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS," Bad Bunny - GANADOR

"SWAG," Justin Bieber

"Man's Best Friend," Sabrina Carpenter

"Let God Sort Em Out," Clipse, Pusha T and Malice

"Mayhem," Lady Gaga

"GNX," Kendrick Lamar

"MUTT," Leon Thomas

"CHROMAKOPIA," Tyler, the Creator

Canción del año

"Abracadabra," Lady Gaga

"Anxiety," Doechii

"DtMF," Bad Bunny

"Golden," KPop Demon Hunters

"luther," Kendrick Lamar w/ SZA

"Manchild," Sabrina Carpenter

"WILDFLOWER," Billie Eilish - GANADORA

Grabación del año

"DtMF," Bad Bunny

"Manchild," Sabrina Carpenter

"Anxiety," Doechii

"WILDFLOWER," Billie Eilish

"Abracadabra," Lady Gaga

"luther," Kendrick Lamar w/ SZA - GANADORES

"The Subway," Chappell Roan

"APT." Rosé and Bruno Mars

Mejor nuevo artista

Olivia Dean - GANADORA

Katseye

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor álbum de música urbana

"Debí tirar más fotos", Bad Bunny - GANADOR

"Mixteip", J Balvin

"Ferxxo Vol. X: Sagrado", Feid

"Naiki", Nicki Nicole

"Eub Deluxe", Trueno

"Sinfónico (en vivo)", Yandel

Mejor interpretación solista de pop

"Daises," Justin Bieber

"Manchild," Sabrina Carpenter

"Disease," Lady Gaga

"The Subway," Chappell Roan

"Messy," Lola Young - GANADORA

Mejor interpretación pop de dúo/grupo

"Defying Gravity," Cynthia Erivo and Ariana Grande - GANADORA

"Golden," HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

"Gabriela," Katseye

"APT." Rosé and Bruno Mars

"30 for 30," SZA w/ Kendrick Lamar

Mejor álbum de rock latino o alternativo

"Genes Rebeldes", Aterciopelados

"ASTROPICAL", Bomba Estéreo, Rawayana

"Papota", CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR

"ALGORHYTHM", Los Wizzards

"Novela", Fito Páez

Mejor álbum de rap

"Let God Sort Em Out," Clipse, Pusha T and Malice

"Glorious," GloRilla

"God Does Like Ugly," JID

"GNX," Kendrick Lamar - GANADOR

"Chromakopia," Tyler, The Creator

Mejor interpretación de rap

"Outside," Cardi B

"Chains & Whips," Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams - GANADOR

"Anxiety," Doechii

"tv off," Kenrick Lamar f/Lefty Gunplay

"Darling, I," Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown

Mejor álbum de rock

"private music," Deftones

"I Quit," HAIM

"From Zero," Linkin Park

"NEVER ENOUGH," Turnstile - GANADOR

"Idols," YUNGBLUD

Mejor interpretación de rock