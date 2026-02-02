Premios Grammy 2026: todos los ganadores
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Bad Bunny se consagró como el ganador del Álbum del Año.
La noche del domingo se entregaron los Premios Grammy 2026, con Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny como grandes ganadores.
Marcada por mensajes contra Donald Trump y su política con ICE (como el discurso de Bad Bunny), la ceremonia reconoció lo mejor de la música de la última temporada.
Billie Eilish consiguió imponerse en Canción del Año por "Wildflower", mientras Álbum del Año fue para Bad Bunny por su aclamado trabajo "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".