RAYE y Rosalía encabezan nominaciones a los Grammy 2027

Este lunes la Academia de Grabación dio a conocer a los artistas nominados a los premios Grammy 2027, cuya entrega se realizará el próximo 7 de febrero.

Con 11 nominaciones encabeza el listado RAYE, cantante británica que llega a los galardones con su aclamado disco "This Music May Contain Hop" y su hit "WHERE IS MY HUSBAND!", ambas postulando a Álbum y Canción del Año, respectivamente.

Más atrás le sigue la española Rosalía con 9 nominaciones gracias a la obra completa de su disco "Lux", con el cual ya conquistó el Latin Grammy con cinco estatuillas.

En la categoría de Grabación del Año ambas artistas están presentes con "WHERE IS MY HUSBAND!" y "Berghain". Allí también figuran "Man I need" de Olivia Dean; "Choosin' Texas" de Ella Langley; "Dracula" de Tame Impala con JENNIE; "I Just Might" de Bruno Mars; "the cure" de Olivia Rodrigo y "The Fate of Ophelia" de Taylor Swift.

Olivia Rodrigo y Ella Langley les siguieron con siete nominaciones cada una.