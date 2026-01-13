Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago30.5°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Grammy

Trevor Noah conducirá los Grammy por última vez en 2026

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa.cl

El comediante cerrará un ciclo tras seis ediciones consecutivas al frente de la ceremonia musical.

Trevor Noah conducirá los Grammy por última vez en 2026
 @neotookthat via @trevornoah
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El comediante Trevor Noah será el presentador principal por última vez de los premios Grammy, ceremonia que se realizará el 1 de febrero en Los Ángeles, según confirmó este martes la Academia de la Grabación.

"Noah regresará por última vez como maestro de ceremonias de los premios Grammy 2026. Esta será su sexta presentación y también será productor ejecutivo", informó la Academia en un comunicado oficial difundido este martes.

El exconductor de "The Daily Show" debutó como anfitrión de los Grammy en 2020, en plena pandemia de la covid-19, y desde entonces se mantuvo al frente de la gala durante seis ediciones consecutivas.

"Estoy encantado de dar la bienvenida de nuevo a Trevor Noah como presentador de los Grammy por sexta, y lamentablemente, última vez. Ha sido el presentador más fenomenal del programa" señaló el productor ejecutivo Ben Winston, de Fulwell Entertainment, en declaraciones recogidas por la revista Variet..

"Es tan inteligente, tan divertido y un auténtico seguidor de los artistas y la música", expresó Winston

La ceremonia de este año tendrá como protagonista al rapero Kendrick Lamar, quien lidera las nominaciones con nueve candidaturas, seguido por Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete, mientras que el artista puertorriqueño Bad Bunny competirá por seis premios.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada