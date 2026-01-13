Trevor Noah conducirá los Grammy por última vez en 2026

El comediante Trevor Noah será el presentador principal por última vez de los premios Grammy, ceremonia que se realizará el 1 de febrero en Los Ángeles, según confirmó este martes la Academia de la Grabación.

"Noah regresará por última vez como maestro de ceremonias de los premios Grammy 2026. Esta será su sexta presentación y también será productor ejecutivo", informó la Academia en un comunicado oficial difundido este martes.

El exconductor de "The Daily Show" debutó como anfitrión de los Grammy en 2020, en plena pandemia de la covid-19, y desde entonces se mantuvo al frente de la gala durante seis ediciones consecutivas.

"Estoy encantado de dar la bienvenida de nuevo a Trevor Noah como presentador de los Grammy por sexta, y lamentablemente, última vez. Ha sido el presentador más fenomenal del programa" señaló el productor ejecutivo Ben Winston, de Fulwell Entertainment, en declaraciones recogidas por la revista Variet..

"Es tan inteligente, tan divertido y un auténtico seguidor de los artistas y la música", expresó Winston

La ceremonia de este año tendrá como protagonista al rapero Kendrick Lamar, quien lidera las nominaciones con nueve candidaturas, seguido por Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete, mientras que el artista puertorriqueño Bad Bunny competirá por seis premios.