Gwyneth Paltrow es la "vocera temporal" de Astronomer tras "kiss cam" de Coldplay

La empresa Astronomer ha recurrido a Gwyneth Paltrow para salir al paso del escándalo protagonizado por su exdirector ejecutivo durante un concierto de Coldplay, cuyo vocalista, Chris Martin, es el exmarido de la actriz.

En un breve vídeo publicado en las redes, Paltrow se presenta y dice que la han contratado "de manera muy temporal para hablar en nombre de los más de 300 empleados" de la empresa, que esta semana pasó de ser una desconocida a estar en todos los medios.

"Astronomer ha recibido muchas preguntas en los últimos días y querían que yo respondiera las más comunes", dice la ganadora del Oscar.

Durante el vídeo, la actriz evita hablar directamente del escándalo protagonizado por el entonces director ejecutivo de la compañía, Andy Byron, casado y con hijos, y de la jefa de recursos humanos, Kristin Cabot.

Byron y Cabot renunciaron a sus puestos después de que, durante un concierto de Coldplay, la popular 'kiss-cam' o cámara de besos les enfocara abrazados, tras lo que ambos procedieron a esconderse de los focos.

