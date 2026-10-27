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Tópicos: Magazine | Música

Harry Styles mezcla baile y desamor en el vídeo musical de "Coming Up Roses"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La canción es el cuarto single del álbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally".

Harry Styles mezcla baile y desamor en el vídeo musical de
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El cantante Harry Styles estrenó el video musical de "Coming Up Roses", producción audiovisual que combina baile de salón, romance y desamor, con una historia que se desarrolla en una clase de danza.

En el registro, el británico participa en una serie de valses junto a distintas parejas, mientras la narración muestra encuentros románticos y relaciones que no terminan como se esperaba.

Asimismo, el ex One Direction decidió incluir la participación de una pareja que se comprometió durante uno de sus conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, mientras él interpretaba el tema.

El vídeo musical, que corresponde al cuarto sencillo del álbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", fue dirigido por Bradley & Pablo, dupla que ya había trabajado con Styles en los videos de "Watermelon Sugar" y "Late Night Talking".

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