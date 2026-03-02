Harry Styles presenta su nuevo disco con show para Netflix: ¿Cuándo se estrena?

El cantante Harry Styles anunció que dará un especial concierto para presentar su nuevo disco "Kiss all the time. Disco, occasionally" que se podrá ver a través de Netflix.

El show se realizará en la ciudad de Manchester y contará con la interpretación íntegra de su nuevo trabajo discográfico, cuyo lanzamiento está fijado para este 6 de marzo.

La presentación de Harry Styles podrá verse en Netflix desde este 8 de marzo a las 16:00 horas (hora de Chile).