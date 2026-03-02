Harry Styles presenta su nuevo disco con show para Netflix: ¿Cuándo se estrena?
El británico lanzará su álbum “Kiss all the time. Disco, occasionally”.
El cantante Harry Styles anunció que dará un especial concierto para presentar su nuevo disco "Kiss all the time. Disco, occasionally" que se podrá ver a través de Netflix.
El show se realizará en la ciudad de Manchester y contará con la interpretación íntegra de su nuevo trabajo discográfico, cuyo lanzamiento está fijado para este 6 de marzo.
La presentación de Harry Styles podrá verse en Netflix desde este 8 de marzo a las 16:00 horas (hora de Chile).