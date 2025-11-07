Illapu revive su legado de los 90 con "Dos Sobreviviendo"

El grupo Illapu presentó este viernes el primer adelanto de su próximo álbum, "En esos días de los 90", un proyecto que revisita su legado musical con nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas de esa década.

El lanzamiento corresponde a "Dos Sobreviviendo", una de las composiciones más significativas dentro del repertorio del conjunto.

Esta pieza, originalmente destacada por su intensidad poética y musical, vuelve ahora con una interpretación actualizada que mantiene intacta su profundidad emocional.

El anuncio del nuevo álbum también invita a mirar el recorrido histórico de la banda, cuyo impacto ha atravesado los años 70, 80 y 90.

Sus canciones han acompañado hitos sociales, reencuentros con el público chileno en distintas generaciones y un periodo creativo que dejó temas que hoy son considerados clásicos y parte de la memoria nacional.