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Tópicos: Magazine | Música

James Hetfield de Metallica criticó duramente la mezcla de música y política: "No te influenciamos con basura"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico estadounidense reafirmó su histórica postura neutral.

James Hetfield de Metallica criticó duramente la mezcla de música y política:
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James Hetfield, el líder y cantante del grupo Metallica, hizo una dura crítica a los artistas que hablan sobre temas políticos en sus conciertos.

En una clara referencia a los dichos de Macklemore sobre el genocidio en Palestina y a su desencuentro con Ed Sherran, Hetfield abordó la mezcla de música y política en uno de los shows más recientes de su banda.

"Solo tengo que decir que Metallica no está aquí, como otros artistas, para influenciarte con su basura, ¿de acuerdo?", señaló el estadounidense, llevándose los aplausos de su público.

Luego recalcó que "la agenda de Metallica es el amor, la energía y la música pesada".

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