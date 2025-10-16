Festival Chile Jazz 2025 celebrará el género entre Santiago y Rancagua
Las actividades incluyen tres jornadas de Jazz al Persa, en el Persa Víctor Manuel.
Las actividades incluyen tres jornadas de Jazz al Persa, en el Persa Víctor Manuel.
El Festival Chile Jazz celebrará este 2025 su undécimo año, "con una propuesta que une historia, renovación y presencia en distintas regiones del país", detalla la organización del evento, con actividades entre octubre y enero.
Los eventos comenzarán el 22 y 23 de octubre, en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile, proyecto "Full", que revisa parte del legado de la banda Fulano, con Jorge Campos y Willy Valenzuela, acompañados por Paquita Rivera, Cristobal Dahm, Cuti Aste y Andrés Pérez.
Junto con las presentaciones se realiza además el V° Concurso de Composición 2025 EduJazz.
El listado completo de actividades es:
Sala Master Radio Universidad de Chile
22 y 23 de octubre
Entradas en Portaltickets
Jazz al Persa - Persa Víctor Manuel
26 de octubre - 12:00 hrs
Entrada liberada
Jazz al Persa - Persa Víctor Manuel
30 noviembre - 12:00 hrs.
Entrada liberada
Auditorio Universidad de O'Higgins, Rancagua
7 noviembre - 19:00 hrs
Entrada liberada
Cierre Jazz al Persa - Persa Víctor Manuel
11 de enero - 12:00 hrs
Entrada liberada
Ver esta publicación en Instagram