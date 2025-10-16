Festival Chile Jazz 2025 celebrará el género entre Santiago y Rancagua

El Festival Chile Jazz celebrará este 2025 su undécimo año, "con una propuesta que une historia, renovación y presencia en distintas regiones del país", detalla la organización del evento, con actividades entre octubre y enero.

Los eventos comenzarán el 22 y 23 de octubre, en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile, proyecto "Full", que revisa parte del legado de la banda Fulano, con Jorge Campos y Willy Valenzuela, acompañados por Paquita Rivera, Cristobal Dahm, Cuti Aste y Andrés Pérez.

Junto con las presentaciones se realiza además el V° Concurso de Composición 2025 EduJazz.

El listado completo de actividades es:

Full (música de Fulano)

Sala Master Radio Universidad de Chile

22 y 23 de octubre

Entradas en Portaltickets

Silvan Strauss Trío

Jazz al Persa - Persa Víctor Manuel

26 de octubre - 12:00 hrs

Entrada liberada

Emilio García Cuarteto

Jazz al Persa - Persa Víctor Manuel

30 noviembre - 12:00 hrs.

Entrada liberada

Sebastián Cantillana Cuarteto y Felipe Riveros Trío

Auditorio Universidad de O'Higgins, Rancagua

7 noviembre - 19:00 hrs

Entrada liberada

Federico Dannemann

Cierre Jazz al Persa - Persa Víctor Manuel

11 de enero - 12:00 hrs

Entrada liberada