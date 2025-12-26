Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ben Brereton

El espaldarazo del DT de Derby County a Ben Brereton

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

John Eustace aseguró que "hay mucho más por venir de Ben".

El espaldarazo del DT de Derby County a Ben Brereton
En portada

El delantero chileno Ben Brereton no ha podido consolidarse en esta temporada del fútbol inglés y actualmente vive un complicado momento en Derby County.

El seleccionado nacional ha sido duramente cuestionado por los hinchas y la prensa al llevar apenas un gol en la campaña, sin embargo, recibió un fuerte espaldarazo por parte de su técnico John Eustace, quien aclaró que sigue confiando plenamente en la capacidad de su pupilo.

"Sé que hay mucho más por venir de Ben. Él sería el primero en decir que también hay mucho más por venir", expresó el adiestrador al medio BBC Sport Derby.

Consignar que hace unos días trascendió que, en medio de su irregular momento, "Big Ben" podría dejar e fútbol inglés para arribar a la Major League Soccer de Estados Unidos.

