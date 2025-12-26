Síguenos:
Santiago vivió la segunda Navidad más cálida de la historia y despedirá el año con 35 grados

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Andrés Moncada de la Dirección Meteorológica de Chile ratificó en Cooperativa que esta Navidad estuvo marcada por altas temperaturas en la zona central, especialmente en Santiago Centro, donde se registraron 34 grados.

De este modo, el festivo se transformó en "la segunda Navidad más cálida en la historia, solamente superada por el 2023, cuando llegamos a 35,7 grados", resaltó el experto en El Diario de Cooperativa.

La capital vivirá un evento similar de calor extremo a partir del sábado y hasta que termine el 2025: "Entre lunes y martes de la próxima semana, nos podríamos disparar nuevamente a cerca de 35 grados en Santiago", adelantó.

