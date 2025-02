Jennie lanza "ExtraL" con Doechii, el nuevo hit de su álbum "Ruby"

BLACKPINK sigue equilibrando proyectos individuales y grupales con éxito global. En los últimos meses, Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie han lanzado nueva música, consolidando su presencia en la industria como artistas solistas.

"Ruby", el primer álbum de Jennie, se lanzará el 7 de marzo de 2025 con 15 canciones y colaboraciones con Kali Uchis, Dua Lipa, Dominic Fike, Childish Gambino y FKJ.

Como adelanto, Jennie lanzó "ExtraL" junto a Doechii, ganadora del Grammy 2025 a Mejor Álbum de Rap, generando gran expectativa.

"ExtraL" es un himno de empoderamiento femenino, fusionando pop y hip-hop. Su letra celebra la independencia y confianza en sí mismas de las mujeres, con frases como "Do my ladies run this?" ("¿Mis chicas dirigen esto?") en el estribillo.

El video, dirigido por Cole Bennett, muestra a Jennie con un traje en una sala con sillas, acompañada de cuatro bailarinas. Emplea efectos de croma para crear sensaciones de semi invisibilidad y escenarios imaginarios.

El éxito de "ExtraL" y la expectativa por "Ruby" confirman la evolución del K-Pop, integrando influencias globales y expandiendo su impacto.