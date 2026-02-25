Jorge Drexler anuncia nuevo álbum "Taracá": Contará con Young Miko

El músico uruguayo Jorge Drexler publicará "Taracá", su nuevo disco y el primero en cuatro años, según confirmó el propio artista a través de sus redes sociales, definiendo así su decimoquinto álbum de estudio.

El trabajo incluirá once canciones y contará con colaboraciones internacionales, donde participan la puertorriqueña Young Miko y las españolas Ángeles Toledano y Meritxell Neddermann. Desde Uruguay se suman Américo Young, Julio Cobelli, la murga Falta y Resto y el proyecto La rueda de Candombe.

El primer adelanto, "Toco madera", fue publicado el 13 de febrero. Con el tambor como eje central, el resultado es una canción "enérgica" compuesta junto a Carlos Casacuberta sobre una idea de Tadu Vázquez. La pieza anticipa la presencia marcada del candombe en el sonido general del disco.

Ese pulso afrouruguayo atraviesa varios momentos de "Taracá", grabado en su mayoría en Montevideo. Según su discográfica, el artista inicia con este proyecto "una nueva etapa más cerca de su origen".

Con este lanzamiento, Drexler retoma la actividad discográfica tras "Tinta y tiempo" (2022). Su trayectoria comenzó con "La luz que sabe robar" (1992) y lo ha posicionado como uno de los referentes de la música en español, reconocido con un Óscar por "Al otro lado del río", de la película "Diarios de motocicleta", un Goya por "Que el soneto nos tome por sorpresa", del filme Lope, y 16 Latin Grammy.

Lista de canciones

El cantante adelantó la parrilla de las 11 canciones que conformarán el álbum.

Toco madera ¿Cómo se ama? El tambor chico ft. @ruedadecandombe Ante la duda, baila Te llevo tatuada ft. @itsyoungmiko ¿Qué será que es? ft. @ruedadecandombe Amar y ser amado ft. @meritxell.neddermann ¿Hay alguien A.I.? Cuando cantaba Morente ft. @angelestoledano_ @juliocobelli Nuestro trabajo/ Los puentes ft. @americoyoung Las palabras ft. @faltayresto.murga

El lanzamiento del disco está programado para el próximo 13 de marzo.