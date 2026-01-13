Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Julio Iglesias

Editorial actualizará biografía de Julio Iglesias tras denuncias por agresión sexual

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa.cl

La casa editora anunció una edición actualizada del libro de Ignacio Peyró luego de la investigación periodística que expone presuntos abusos atribuidos al cantante español.

La editorial española Libros del Asteroide anunció este martes que publicará una edición "revisada y actualizada" de la biografía de Julio Iglesias, "El español que enamoró al mundo", escrita por Ignacio Peyró, tras las informaciones sobre presuntas agresiones sexuales y abusos de poder atribuidos al cantante.

En un comunicado, la editorial y el autor manifestaron su "profunda consternación" ante la investigación difundida por eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias, en la que se exponen presuntos casos de acoso y agresión sexual denunciados por dos mujeres que trabajaron para el artista.

La editorial precisó que el libro fue concebido a partir de la información pública disponible antes de que se conociera esta investigación y sostuvo que: "Ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer, en cuanto sea posible, una nueva edición revisada y actualizada".

Asimismo, Libros del Asteroide y Peyró condenaron "de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso" y expresaron su apoyo y solidaridad con las víctimas, subrayando su compromiso con una revisión responsable del contenido publicado.

Según la investigación, dos mujeres denunciaron en 2021 presuntos episodios de acoso y agresión sexual mientras trabajaban en régimen interno para Julio Iglesias en propiedades ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Los testimonios describen penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas hacia ellas y otras empleadas.

