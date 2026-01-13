Editorial actualizará biografía de Julio Iglesias tras denuncias por agresión sexual

La editorial española Libros del Asteroide anunció este martes que publicará una edición "revisada y actualizada" de la biografía de Julio Iglesias, "El español que enamoró al mundo", escrita por Ignacio Peyró, tras las informaciones sobre presuntas agresiones sexuales y abusos de poder atribuidos al cantante.

En un comunicado, la editorial y el autor manifestaron su "profunda consternación" ante la investigación difundida por eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias, en la que se exponen presuntos casos de acoso y agresión sexual denunciados por dos mujeres que trabajaron para el artista.

La editorial precisó que el libro fue concebido a partir de la información pública disponible antes de que se conociera esta investigación y sostuvo que: "Ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer, en cuanto sea posible, una nueva edición revisada y actualizada".

Asimismo, Libros del Asteroide y Peyró condenaron "de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso" y expresaron su apoyo y solidaridad con las víctimas, subrayando su compromiso con una revisión responsable del contenido publicado.

Según la investigación, dos mujeres denunciaron en 2021 presuntos episodios de acoso y agresión sexual mientras trabajaban en régimen interno para Julio Iglesias en propiedades ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Los testimonios describen penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas hacia ellas y otras empleadas.