Resurge acusación de Viviana Nunes contra Julio Iglesias por acoso

Luego de que Julio Iglesias recibiera graves denuncias por agresión sexual y conductas no consentidas, ha resurgido un vídeo donde Viviana Nunes se refiere al episodio de acoso que sufrió en manos del artista.

En un episodio estrenado en septiembre del podcast "M de Mujer", la animadora relató el incómodo encuentro que tuvo con el cantante, con quien coincidió en un almuerzo en Olmué, mientras ella era candidata a Miss Chile.

"Yo lo pesqué muy poco porque no era de mi gusto. Yo no era fan de Julio Iglesias, éramos otra generación, pero sabía que era famoso", partió contando.

En este contexto, al intérprete de "Con la misma pierda" le llamó la atención la distancia de Nunes: "Fui la única que no le pedí foto, no estuve ni cerca de él. Entonces cuando ya nos íbamos camina muy cerca mío, me toma por detrás y me dice 'Hey tú tan guapa que eres', me toma por los hombros, 'Ay, gracias', le digo yo".

Ante este desinterés, Iglesias "me agarra y me da un beso en la boca y sostenido. Sí, sí, un beso a la fuerza. Y yo le digo 'eres bien patudo' y lo empujé. Eso le llamó la atención".

Finalmente, Nunes flexionó sobre cómo no se hablaba de estos casos en aquella época. "Mirado a día de hoy puede ser como un acoso. Qué increíble cómo uno normalizaba todas esas situaciones", sentenció.