Justicia acusa al cantante D4vd del asesinato de una menor hallada en el maletero de su auto

Este lunes, el cantante D4vd fue acusado de asesinato y otros cargos en relación a la muerte de una adolescente, hallada en avanzado estado de descomposición fue hallado en el maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista.

El artista, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyos restos fueron encontrados el 8 de septiembre, un día antes de lo que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, detalló en una conferencia de prensa que los cargos contra el intérprete de "Feel It" incluyen "las imputaciones más graves que se pueda presentar" en este tipo de casos, enfrentando incluso la pena de muerte.

"Dichas circunstancias especiales son: actuar con alevosía (acecho), cometer el crimen con fines de lucro o asesinar a un testigo en el marco de una investigación", detalló el fiscal.

Por su parte, David Burke -nombre real del músico- permanece detenido sin derecho a fianza tras ser arrestado el pasado jueves por la policía de Los Ángeles en su domicilio de West Hollywood.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado a Burke, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.