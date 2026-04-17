Arrestan al cantante D4vd por homicidio: cuerpo de una menor fue hallado en su auto

Este jueves, el cantante estadounidense D4vd fue arrestado por su presunta participación en el asesinato de la adolescente Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue hallado en estado de descomposición en el maletero de un auto registrado a su nombre.

El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante la fiscalía el próximo lunes, según un comunicado policial, que no precisó por el momento las pruebas que llevaron a su detención.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

Las autoridades lograron identificar a Rivas, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

Con el paso de los meses, la investigación comenzó a estrecharse en torno a Burke, quien recién fue considerado formalmente como foco de interés por un gran jurado el pasado febrero, tras una serie de diligencias reservadas. Previamente, el caso ya había sido tratado como homicidio por las autoridades, aunque sin imputados directos durante gran parte del proceso.

En paralelo, surgieron antecedentes que reforzaron las sospechas, como una presunta relación previa con la víctima y la filtración de material musical en el que se la menciona, además de movimientos patrimoniales del músico durante la investigación.