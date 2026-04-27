Korn presentó su nueva canción inspirada en "Diablo 4: Lord of Hatred"

A tan solo días de su regreso a los escenarios chilenos, la banda estadounidense Korn sorprendió con una canción inédita inspirada en "Lord of Hatred", la celebrada expansión del videojuego de Blizzard, "Diablo 4".

El grupo de nu metal liberó "Reward the Scars" tras cuatro años sin nueva música, ya que su último trabajo fue con su decimocuarto álbum "Requiem", lanzando en febrero de 2022.

Tanto "Diablo" como Korn son hijos de los '90, por lo que la colaboración cumplió el sueño de muchos seguidores de la banda y del videojuego. Además, el frontman del grupo, Jonathan Davis, ha reconocido en múltiples ocasiones lo mucho que disfruta jugar "Diablo" como un Nigromante Ola de Sangre.

Cuando Blizzard le ofreció a la banda hacer una canción para "Diablo 4: Lord of Hatred", Davis no tardó en aceptar la invitación "porque soy un gran fan del juego. Llevo mucho tiempo jugando a él. No había ni que pensarlo, claro que queríamos participar".

La canción, escrita desde la experiencia de Davis jugando "Diablo", también presentó un videoclip que tiene a la banda acompañada por una brutal y oscura animación.

Korn se presentará el próximo 8 de mayo en el Parque Estadio Nacional, siendo la primera vez que actúa en Chile con el bajista chileno Ra Díaz en su formación.