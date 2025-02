Kylie Minogue comienza su tour Tensión que la traerá a Chile en agosto

La cantante australiana Kylie Minogue, la gran diva del pop de Oceanía, abre este sábado su gira mundial Tensión, con la que dará una vigésima vuelta al globo al ritmo de "Padam Padam", el pegajoso single con el que reconquistó la cima de la popularidad tras 35 años de carrera.

La intérprete de "Can't get you out of my head" empieza en la ciudad de Perth, en un repleto RAC Arena, su cronograma de 70 fechas -con 16 fechas ya agotadas-, que la llevará a Asia, Europa, Australia, Estados Unidos y Latinoamérica.

Su concierto en Chile está programado para el día 26 de agosto de 2025 en el Movistar Arena.

La esperada gira, la primera en seis años, llega impulsada por el éxito de "Padam Padam", el sencillo promocional del álbum que da nombre al "tour", convertido en himno gay desde que fuera lanzado en 2023 y un tema que acaparó el número uno durante varias semanas en Reino Unido.

El tour Tensión llega después de un 2024 de frecuente promoción del disco a través de participaciones de la australiana en medios televisivos, así como con un nuevo Grammy en su récord, obtenido por "Mejor grabación pop dance", también por "Padam Padam".