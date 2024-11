Lana del Rey anuncia su nuevo disco "The Right Person Will Stay"

La cantante Lana del Rey anunció que lanzará en 2025 su décimo álbum de estudio titulado "The Right Person Will Stay".

A través de sus redes sociales la estadounidense reveló que el disco contará con 13 nuevas canciones y que su debut está fijado para el próximo 21 de mayo.

Según adelantó la influyente artista el primer adelanto de esta placa saldrá próximamente bajo el título de "Henry".