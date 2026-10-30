Lanzan registro del último show de Ozzy Osbourne: ¿Cuándo se estrena el concierto completo?

La familia del cantante Ozzy Osbourne estrenó un registro inédito de "Live from Back to the Beginning", el último concierto que dio el mítico cantante de rock semanas antes de morir.

El video corresponde a la interpretación de "Mr. Crowley", uno de los éxitos solistas de Osbourne, junto a Zakk Wylde, Mike Inez y Tommy Clufetos.

El concierto será editado en todos los formatos disponibles como un álbum en vivo que contará con la performance de Ozzy Osbourne junto a la mencionada alineación y junto a los miembros originales de Black Sabbath. En total serán 9 canciones y otros tracks con momentos del show.

El estreno de "Live from Back to the Beginning" está fijado para el próximo 11 de diciembre.