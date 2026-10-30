Leo Rey enfrenta nuevo revés judicial y arriesga perder su nombre artístico

Un nuevo revés judicial enfrenta el cantante Leo Rey por una antigua demanda laboral presentada por un extrabajador, luego de que el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe rechazara una solicitud de su defensa para declarar el abandono del procedimiento y poner fin a la causa.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el estudio jurídico Problemas.Cl, la defensa del músico presentó un recurso de abandono del procedimiento, con el que buscaba dar por terminada la causa debido a la falta de actividad procesal.

Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud al considerar que la normativa laboral establece que estos procesos deben mantenerse activos hasta que las obligaciones pendientes sean pagadas.

Tras este revés, el tribunal ordenó recalcular el monto exacto de la deuda, mientras que los representantes legales del extrabajador preparan nuevas diligencias para identificar el patrimonio del cantante y avanzar en el cobro de las indemnizaciones.

Entre las medidas que solicitarán se encuentra oficiar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para rastrear sus productos bancarios y cuentas, además de requerir información al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre sus ingresos, situación tributaria y eventuales sociedades en las que participe, con el objetivo de contar con antecedentes que permitan solicitar embargos.

A este escenario se suma una solicitud para intervenir comercialmente el uso de la identidad de Leo Rey, que podría afectar la propiedad legal de su nombre artístico si no cancela las indemnizaciones pendientes.