Lionel Richie revela que Michael Jackson olía mal y tenía un pobre aseo personal

El cantante Lionel Richie reveló un elemento inédito de la vida de Michael Jackson, el legendario "Rey del pop" con quien colaboró en un par de ocasiones.

La más celebre fue la grabación del hit solidario "We Are the World" a mediados de los 80, en pleno apogeo de la carrera de Michael Jackson. "Cuando Michael empezó su enorme carrera solista quedó a cargo de su propio barco y su vida diaria comenzó a ser extremadamente caótica y excéntrica", relató Richie en su nuevo libro de memorias "Truly".

En ese sentido recordó que el productor Quincy Jones "lo molestaba y le decía 'Hediondito' (Smelly). Michael solo se reía ya que obviamente se refería al hecho de que no había cambiado ni lavado su ropa en varios días".

La voz de "All night long" apuntó a que, debido a su fama, Jackson no podía salir y comprarse ropa, y que tampoco tenía mucho tiempo para elegir las prendas que usaba en su cotidianidad.

"Cada vez que Michael venía a mi casa, usaba algo parecido a un jeans y una polera. Y el jeans o se le estaba cayendo o era muy corto para ser un jeans, y obviamente muy hediondo", agregó Richie.