Matteo Bocelli anuncia show en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas
El cantante italiano, que ha sido parte de Viña 2026, volverá a Chile en unos meses.
El cantante italiano Matteo Bocelli anunció que regresará a Chile durante los próximos meses.
Tras su exitoso paso por el Festival de Viña 2026, el artista confirmó que se presentará el 21 de octubre en el Movistar Arena.
A través de un posteo de Instagram, el músico entregó la noticia, aprovechando además para dedicar unas palabras a la Ciudad Jardín: "Viña del Mar... qué semana inolvidable. No podría haber imaginado un recibimiento tan cálido y generoso de parte de su país. He disfrutado cada segundo, cada aplauso y cada momento compartido con ustedes", escribió.
"Y si pensaban que esta semana no podía ser mejor... ¡Estoy feliz de anunciar mi regreso a su hermoso país en octubre! No puedo esperar para estar de vuelta ¡Hasta pronto Chie!", agregó.
La preventa para Matteo Bocelli, exclusiva para clientes del banco auspiciador, iniciará el miércoles 4 de marzo a las 10:00 horas mediante Puntoticket, con preventa para clientes del banco auspiciador.
En tanto, la venta general iniciará el viernes 6 a las 10:30 horas a través del mismo sistema.