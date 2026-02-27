Síguenos:
Música

Matteo Bocelli anuncia show en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante italiano, que ha sido parte de Viña 2026, volverá a Chile en unos meses.

El cantante italiano Matteo Bocelli anunció que regresará a Chile durante los próximos meses. 

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña 2026, el artista confirmó que se presentará el 21 de octubre en el Movistar Arena. 

A través de un posteo de Instagram, el músico entregó la noticia, aprovechando además para dedicar unas palabras a la Ciudad Jardín: "Viña del Mar... qué semana inolvidable. No podría haber imaginado un recibimiento tan cálido y generoso de parte de su país. He disfrutado cada segundo, cada aplauso y cada momento compartido con ustedes", escribió.

"Y si pensaban que esta semana no podía ser mejor... ¡Estoy feliz de anunciar mi regreso a su hermoso país en octubre! No puedo esperar para estar de vuelta ¡Hasta pronto Chie!", agregó. 

Venta de entradas

La preventa para Matteo Bocelli, exclusiva para clientes del banco auspiciador, iniciará el miércoles 4 de marzo a las 10:00 horas mediante Puntoticket, con preventa para clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general iniciará el viernes 6 a las 10:30 horas a través del mismo sistema. 

