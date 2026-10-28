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Tópicos: Magazine | Música | Metal

"Iron La Moneda": cambio de guardia celebró la visita de Maiden

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Orfeón de Carabineros tocó canciones del grupo británico en la Plaza de la Constitución.
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Este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, el Estadio Nacional recibe la gira "Run for Your Lives World Tour" de Iron Maiden, con la que la clásica banda de heavy metal británica celebra sus 50 años, con un show enfocado en los nueve discos que editó entre 1980y 1992.

Con una serie de actividades paralelas a los conciertos, incluso La Moneda se sumó a la espera y en el cambio de guardia de este miércoles el Orfeón de Carabineros interpretó varias canciones de "la doncella".

El momento requirió incluso la suma de instrumentos -batería y guitarra eléctrica- que no son parte usual del despliegue que día por medio acompaña la tradicional ceremonia policial.

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