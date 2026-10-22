El cambio que trae la gira de Iron Maiden que llega a Chile

El sexteto británico Iron Maiden vuelve a Chile con dos fechas en el Estadio Nacional, en el marco de una gira que se inició en mayo de 2025, pero que anota un cambio respecto de lo que originalmente se esperaba.

"Run for Your Lives World Tour" se enfoca en los primeros nueve discos de Maiden, con una lista de canciones plagada de clásicos y que parece armada para dejar un testimonio, tras 50 años de carrera.

Además del conocido reemplazo de su histórico baterista Nicko McBrain, Maiden modificó una de los 17 temas que presenta en vivo.

"The Clairvoyant" estuvo en el setlist hasta agosto de 2025, y en mayo de 2026 -al retomarse la gira- fue reemplazada por "Infinite Dreams", que debutó en el Estadio Olímpico de Atenas, en Grecia, y que sigue presente en los últimos conciertos en América Latina.

Ambas son parte del disco de 1988 "Seventh Son of a Seventh Son", pero "Infinite Dreams" no había sido tocada en vivo desde ese año, "reviviendo" ahora, casi 40 años después.

Con Mammoth y Nuclear como teloneros, el primer concierto de Iron Maiden será el sábado 31 de octubre y está completamente agotado; mientras que la segunda fecha -el domingo 1 de noviembre- aún tiene entradas a la venta a través de Ticketmaster.