Jason Momoa se desató en la despedida de Black Sabbath

"Aquaman" se volvió loco durante el show de despedida de Black Sabbath, donde además de ser el animador de la histórica jornada de heavy metal, disfrutó como un fan más, junto al resto del público.

Y es que el actor Jason Momoa fue captado durante la presentación de Pantera junto al escenario, saludando al vocalista Phil Anselmo, para luego saltar la reja y reunirse con la gente para el "mosh" durante la canción "Cowboy from hell".

El estadio Villa Park en Birmingham fue escenario este sábado del último show de Sabbath y también del último show de un deteriorado Ozzy Osbourne, acompañados de figuras del metal como Slayer, Metallica y Gojira, así como íconos del rock como Cuns N' Rojses, Steven Tyler, Mike Bordin, Sammy Hagar, Billy Corgan y Tom Morello.

