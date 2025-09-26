Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Metal

Judas Priest estrena versión de "War Pigs" con la voz de Ozzy Osbourne

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Se trata de una de las últimas grabaciones del ex Black Sabbath.

Judas Priest estrena versión de
El legendario grupo Judas Priest lanzó su propia versión de "War Pigs", el clásico tema de Black Sabbath, con la voz del fallecido Ozzy Osbourne.

Este es el primer lanzamiento musical de Osbourne desde su muerte el pasado 22 de julio y, por ahora, es considerada como su última grabación en vida.

El tema también tiene un carácter benéfico, ya que todo lo que logre recaudar irá en auxilio de las fundaciones The Glenn Tipton Parkinson y Cure Parkinson.

