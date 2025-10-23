¿Octubre o noviembre de 2026? Iron Maiden se acerca a Chile

Entre fines de agosto y durante todo septiembre de 2026, Iron Maiden llevará su gira "Run for your lives" a Estados Unidos y Canadá, junto a las bandas Megadeth y Anthrax como invitados especiales.

Pero además de este anuncio, los británicos fecharon para el viernes 3 de octubre del próximo año su regreso a Ciudad de México, donde podrían reunir a más de 50 mil fans en el Estadio GNP Seguros.

Esta parada en tierras aztecas es la antesala para la etapa sudamericana del tour que se centra en la etapa más clásica de Maiden, repasando sus nueve primeros discos, editados entre 1980 ("Iron Maiden") y 1992 ("Fear of the Dark").

Por ejemplo, en 2024 y tras México, Iron Maiden tocó en Colombia, para luego realizar dos fechas en el Estadio Nacional de Santiago. En 2019 pasó lo mismo, la fecha en México fue la última antes de Sudamérica, cuando el sexteto tocó no solamente en el Estadio Nacional, sino que también en el Movistar Arena, en una show "íntimo".

Ahora, los fans chilenos de la "Doncella" deberán esperar la confirmación del prometido regreso de Maiden, que posiblemente vuelva a contemplar dos conciertos en el Estadio Nacional.