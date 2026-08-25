Mon Laferte estuvo en el confesionario de Rosalía en México: "Soy una pecadora"
La chilena fue una de las invitadas al "Lux Tour" de la española.
La chilena fue una de las invitadas al "Lux Tour" de la española.
La cantante Mon Laferte fue la protagonista del más reciente concierto de Rosalía en Ciudad de México, hasta donde llegó como invitada al segmento de confesiones.
"Hay cantantes que cantan canciones y hay artistas que hacen que una canción te atraviese", anunció la española antes de convidar a la chilena a su ya tradicional espacio dentro de su "Lux Tour".
Pero a diferencia de otros invitados, Mon Laferte no habló de ninguna ruputura amorosa en particular, si no que entregó un poderoso mensaje.
"He sufrido mucho, pero soy una mujer muy fuerte. He sufrido por hombres. He escrito canciones, incluso álbumes enteros, para alguien que ni siquiera lo merecía. Entonces dije: no voy a hablar más de hombres, ya basta. Voy a hablar de mí", comenzó.
""Me han engañado, me han mentido, me han traicionado. Incluso he tenido que soportar una enorme falta de amor. Me han llamado intensa, dramática, exagerada, apasionada... Yo diría devota. Amo, sé amar profundamente. He amado a muchos hombres, a muchas personas, e incluso a varios al mismo tiempo. Si amar es un pecado, me declaro culpable. Soy una pecadora", agregó la nacional.
Mon Laferte también comparó a Rosalía con su abuela porque "pensé que eras mágica, mi abuela era mágica, una mujer muy especial".